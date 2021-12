Pelé prepara casamento com Márcia Aoki

Pelé vai se casar pela terceira vez. De acordo com o colunista Flávio Ricco, do "Uol", o ex-jogador, de 73 anos, prepara-se para subir ao altar ainda este ano com a empresária Márcia Aoki, 25 anos mais nova, sua "última grande paixão".

Os dois estão juntos desde 2010, quando se reencontraram, após 30 anos, no elevador do prédio onde moravam, em São Paulo, Eles foram apresentados em uma festa em Nova York, nos Estados Unidos, em 1980.

Pelé, que já namorou a apresentadora Xuxa, foi casado com Rosimeri Cholbi, com quem teve três filhos - Edinho, Jennifer e Kelly - e com a cantora gospel Assíria Nascimento, mãe dos gêmeos Joshua e Celeste.

