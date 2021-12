Peladona de Congonhas faz ensaio sensual após atropelamento

Jéssica Lopes, conhecida como Peladona de Congonhas por ter trocado de roupa no estacionamento do aeroporto paulista, voltou a fazer um ensaio sensual após ser atropelada no bairro de Moema, em São Paulo.

A gata, que torceu o pé e precisou usar uma bota ortopédica, mostrou que se recuperou muito bem. Ela foi fotografada por Carlos Sillero em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Estado que Jéssica vai representar no Miss Bumbum Brasil 2013.

Confira as fotos da beldade

<GALERIA ID=18323/>

