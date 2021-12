Peixe vai testar músicas no Holiday Folia para o Carnaval

O cantor Alexandre Peixe, uma das atrações da festa Holiday Folia, está preparando um repertório especial para animar o público que comparecer ao evento no próximo dia 8, feriado de Nossa Senhora da Conceição da Praia. Neste dia, o artista também vai testar músicas que devem ser apresentadas em seu desfile durante da folia de Momo em Salvador.

"Eu acho que as grandes festas do verão são sempre termômetros para o Carnaval e o Holiday Folia é considerada uma dessas grandes festas do calendário, pela dimensão, pela grandiosidade que tem. E com certeza já é um referencial para a gente testar nossas músicas novas e sentir um pouco o público", afirmou ele.

A festa será no Parque de Exposições e terá shows de Jorge & Mateus, Humberto & Ronaldo, Tomate, Eva e Kart Love.

