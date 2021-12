Pegadinha do Gugu acaba na polícia

A pegadinha que o programa do Gugu exibiu na noite desta quarta-feira, 27, acabou virando caso de polícia. A produção montou uma falsa blitz para pegar o apresentador Luiz Bacci de surpresa, mas não tinha autorização para isso, segundo o jornalista Daniel Castro.

Os moradores da Barra Funda, em São Paulo, onde ocorreu a gravação, se assustaram com a movimentação e chamaram a polícia. Quando os policiais chegaram, Luiz Bacci, que foi a vítima, assim como, Gugu, a colunista Fabíola Reipert e o comediante Geraldo Magela, que participaram da pegadinha, já haviam ido embora. A bronca acabou sobrando para três produtores do quadro, que foram detidos e levados algemados para o 23º Distrito Policial, em Perdizes, na zona oeste de São Paulo.

Na pegadinha, Luiz Bacci foi surpreendido por uma blitz da polícia, que, na verdade, eram atores do programa disfarçados, que diziam que o carro do apresentador era clonado e que precisaria ser apreendido. Em seguida, a produção sequestrou o cachorro de estimação de Bacci que estava dentro do carro, o que irritou ainda mais o apresentador, que o exigia de volta. Ao fim, Gugu apareceu com Fabíola e Magela, que teria incomendado a pegadinha, e revelou a brincadeira, devolvendo o bichinho ao dono.

