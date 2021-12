Pedro Scooby sofre acidente surfando no Taiti

Pedro Scooby, marido de Luana Piovani, usou seu perfil no Instagram para contar sobre o acidente que sofreu quando praticava surfe no Taiti, ilha da Polinésia Francesa, nesta terça-feira, 14. Na foto, o atleta aparece com a perna direita ensanguentada.



Tranquilo, Scooby ainda desejou boa sorte para a sua equipe, que continuará na ilha.

"Minha viagem para o Tahiti acabou mais cedo! Ondas grandes sempre tem grande risco! Graças a Deus foi pequeno perto do que poderia ter acontecido! Boa sorte para minha equipe que ficou la @carlosburle @mgabeira @felipecesarano", escreveu o surfista na rede social.

