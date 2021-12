Pedro Malta exibe tatuagens nas redes sociais

Pedro Malta, ator mirim que ficou famoso aos 8 anos quando interpretou Lipe, o filho do personagem de Fábio Assunção na novela Coração de estudante, aparece nas redes sociais, aos 19 anos, e faz o maior sucesso com a mulherada. Nas fotos postadas pelo ator, ele posa sem camisa e exibe algumas tatuagens.

No braço esquerdo, o ator fez uma homenagem ao escritor francês Charles Baudelaire, escrevendo enivrez-vous ( "embriague-se", em francês). Próximo ao ombro, Pedro tatuou um pássaro negro. Recentemente, o jovem compartilhou com seus fãs a sua mais nova arte, três cartas de baralho na entradinha da cintura. Ao exibir a foto de sua tatuagem no Instagram, Pedro recebeu vários elogios nos comentários.

