Pedro Leonardo só deve voltar aos palcos em 2013

O cantor Pedro Leonardo, que faz dupla com o primo, Thiago, só retornará aos palcos em 2013. Filho do também cantor Leonardo, Pedro ainda não se recuperou completamente do acidente de carro que sofreu em abril deste ano.

O cantor teve duas paradas cardíacas, ficou um mês em coma e passou por diversas cirurgias. Após completar um mês de internação, Pedro acordou do coma e iniciou a sua evolução.

Segundo os médicos do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, local em que o cantor ficou internado, Pedro não terá nenhuma sequela.

