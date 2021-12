Pedro Leonardo aparece recuperado e com a filha nos ombros

Pedro Leonardo, filho do cantor sertanejo Leonardo, está definitivamente recuperado. Prova disso foi a foto postada por Lucilene Caetano, musa do MMA, em seu perfil no Facebook. Na imagem, Pedro aparece feliz com a filha, a pequena Maria Sophia, nos ombros.

"Muita gente me pergunta como ele está, por sermos de Goiânia... e a mídia não ter falado mais. Enfim... tá aí, Pedro Leonardo, meu conterrâneo, filho do meu amigo Leonardo com sua linda filha. Super bem, saudável, já cantando e feliz! Isso é o que importa! Uma vida salva pela vontade de Deus! Sim, milagres acontecem porque é bom ser do bem! Podem acreditar", escreveu Lucilene, na legenda da foto.

Pedro Leonardo sofreu um grave acidente de carro em 20 de abril deste ano, que o deixou entre a vida e a morte.

