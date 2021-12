Pedro Bial se casa com jornalista Maria Prata no Rio

O apresentador Pedro Bial se casou com a jornalista especialista em moda, Maria Prata, na pousada Alcobaça, em Petrópolis (região serra do Rio de Janeiro), neste sábado, 23.

A cerimônia foi discreta, mas contou com a presença de algumas celebridades. Dentre os convidados, estavam nomes como Ana Furtado, Boninho, e a ex-mulher do apresentador do BBB, Fernanda Torres.

Bial que já foi casado com as atrizes Giulia Gam, Fernanda Torres, a cineasta Isabel Diegues e a jornalista Renée Castelo Branco, foi visto com Maria pela primeira vez em agosto de 2014. Em janeiro deste ano, Bial pediu a jornalista em casamento para o pai dela.

