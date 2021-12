Pedro Bial recebe R$ 3 milhões por cada BBB, diz revista

O jornalista Pedro Bial recebe, a cada edição do Big Brother Brasil, R$ 3 milhões, segundo a revista Veja Rio. "Não sou apenas um jornalista ou um apresentador. Sou um homem de televisão", disse Bial em entrevista à publicação.

A nova edição do BBB, a 15ª, vai estrear na terça-feira, 20. Pedro Bial é o apresentador desde a primeira edição do programa. "O BBB foi um acidente de percurso na minha carreira, que encarei de forma honesta e apaixonada. É um formato trash feito com um grau de excelência sem igual. Transformamos o que chamam de lixo em luxo".

adblock ativo