Paulo Henrique Amorim é condenado à prisão por injúria

O apresentador Paulo Henrique Amorim, da TV Record, foi condenado à prisão pelo crime de injúria qualificada cometida ao jornalista Heraldo Pereira, da TV Globo. A pena, conforme decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, foi fixada em um ano e oito meses de reclusão, podendo ser substituída por pena restritiva de direito ainda não definida.

Em 2009, Amorim publicou um texto no blog Conversa Afiada, mantido por ele, com críticas a Heraldo Pereira. No post, ele chamou o jornalista de "negro de alma branca" que "não conseguiu revelar nenhum atributo para fazer tanto sucesso, além de ser negro e de origem humilde".

A relatora do processo, a desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, entendeu que as expressões usadas por Paulo Henrique Amorim "foram desrespeitosas e acintosas à vítima, excedendo os limites impostos pela própria Constituição Federal e ferindo seu objetivo primordial, que é o exercício da democracia". "Portanto, não há como entender que o réu agiu apenas com o animus narrandi ou criticandi, devendo a liberdade conferida a ele ser limitada, tendo em vista que feriu direito alheio", escreveu.

Segundo a colunista Mônica Bergamo da Folha de S. Paulo, a advogada Maria Elizabeth Queijo, que representa Amorim, vai recorrer da decisão.

