Paulo Gustavo será São Francisco de Assis nos cinemas

Em cartaz no teatro com a comédia stand up "220 Volts" e gravando para o programa "Vai Que Cola", da TV a cabo Multishow, o humorista Paulo Gustavo tem novos planos para o cinema.

O ator que é devoto de São Francisco de Assis, pretende produzir e estrelar um filme sobre o santo, segundo o colunista Fernando Oliveira do Jornal Agora.

Paulo Gustavo já estrelou um sucesso no cinema. O filme "Minha Mãe é uma Peça" - baseado numa peça de mesmo nome -, arrancou muitas gargalhadas do público, que se divertiu com o ator interpretando Dona Hermínia.

