Paulo Gustavo manda mensagem para fãs de Salvador

O ator e humorista Paulo Gustavo agradeceu e enviou uma mensagem aos fãs baianos após os problemas técnicos que o obrigaram a interromper por duas vezes o espetáculo "Hiperativo" na noite desta quinta-feira, 27, na Arena Fonte Nova.

Em uma das mensagens publicadas em seu perfil no Instagram, ele falou sobre a parceria do público durante a apresentação.

"SALVADOR EU TE AMOOOO! Obrigado por TUDO! Vcs foram muito parceiros hoje e me deram muito amor! Tomara que eu tenha conseguido deixar uma mensagem de AMOR pra vocês! #abaixoaviolência #diganãoaosHATERS #maisAMORporfavor", escreveu na legenda de um vídeo da apresentação.

Apesar dos comentários dos internautas sobre a falta de organização da produção local, o ator evitou falar sobre as falhas técnicas. "SALVADOR hoje foi prova de amor! Quero estar com vocês sempre, sempre e sempre!!!", reafirmou ele que, na Fonte Nova, disse que voltaria à capital baiana com o espetáculo para uma apresentação no Teatro Castro Alves (TCA), local em que ele já havia estado com a peça "220 Volts".

Os usuários do Instagram elogiaram a postura do ator e muitos pediram desculpas pelas falhas e pela reação do público, que vaiou após detectar os problemas técnicos. Os espectadores que estavam nas cadeiras localizadas no anel superior da Arena reclamaram que não conseguiam ouvir o ator, e o espetáculo foi interrompido por cerca de 15 minutos.

"Super educado, contornou a situação numa boa, pediu desculpas a quem não estava conseguindo escutá-lo e pediu para descer pois tinha lugar para assistir, a produção dele estava lá, quem não estava foi a produção local daqui de Salvador que deveria ter vergonha de falar que Arena serve para show.... estrutura péssima, tanto que ele vai retornar e fará no Castro Alves que foi maravilhoso o 220 volts....agora se Deus não agradou a todos , é Paulo Gustavo que vai agradar????", ressaltou uma usuária.

"@paulogustavo31 como Soteropolitana lhe peço desculpas pelos mau educados que estavam na platéia de um show tap5 espetacular como o seu. PG vc arrasa você nasceu com um brilho próprio que ofusca muita gente. Sinto muito pelos transtornos da produção local, mas seu show sempra será o melhor do mundo , teamooooooo #PGarrasa #hiperativo", escreveu outra.

