Paulo Gustavo "imita" encontro de Avril Lavigne com fãs

O humorista Paulo Gustavo brincou com o "Meet & Greet" de Avril Lavigne, em que a cantora canadense tirou fotos longe dos fãs. Durante os bastidores da gravação do programa "Vai que Cola", estrelado por ele no canal fechado Multishow, o comediante fez praticamente a mesma pose que Avril.

Após um show em São Paulo, na semana passada, alguns fãs de Avril Lavigne pagaram R$ 800 parar tirar uma foto com a cantora, mas, na ocasião, ela não os deixou abraçá-la.

adblock ativo