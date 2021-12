Paulo Gustavo é atacado e desabafa: 'Vou ser viado até o último dia'

O humorista Paulo Gustavo virou alvo de comentários homofóbicos na internet. Ele, que é casado com o dermatologista Thales Bretas, contou no stories do Instagram, na noite deste domingo, 27, que foi atacado depois que um site de notícias mostrou uma foto do casal nas ilhas Maldivas, na Ásia, onde passaram férias. Nos vídeos, o artista declarou que os "comentários foram assustadores".

"Essas pessoas deveriam ser presas. Mas é isso, é vida que segue. Essas pessoas vão ser punidas agora ou vão ser punidas pela própria vida delas, porque essas pessoas, com certeza, se você entrar na casa delas, elas não são felizes", desabafou o artista.

Ainda chateado, Paulo rebateu as ofensas e afrontou os criminosos: "Para vocês que são preconceituosos e estão aí me seguindo.. Eu ainda vou fazer muitas viagens esse ano, vou postar muitas fotos com o Thales, porque eu vou ser viado até o último dia da minha vida e vocês vão ter que respeitar", disparou.

