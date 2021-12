Paulinho Vilhena posa sensual para revista

Paulinho Vilhena fez um ensaio sensual para a revista "TPM" deste mês e falou sobre a vontade de ser pai.

Solteiro desde que terminou seu casamento com Thaila Ayala, em janeiro deste ano, o ator revelou que lamenta não ter tido um herdeiro antes da morte do seu pai.

"Pra ele sentir o neto no peito, sabe?", disse o ator, em entrevista à revista.

Sobre o ensaio sensual, Paulinho se mostrou à vontade. Em uma das fotos, o ator aparece sem camisa e com a mão dentro da bermuda.

O ator, que está no ar com o papel do esquizofrênico Domingos Salvador, em "Império" (Globo), posou para as lentes do fotógrafo Julio Andrade.

adblock ativo