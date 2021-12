Paulinho Vilhena: "Às vezes me sinto a Xuxa"

Sucesso no papel de Salvador, em "Império" (Globo), Paulinho Vilhena tem agradado não só ao público adulto, mas também a criançada.

O carinho dos pequenos é tanto que o ator disse que chega a ficar emocionado. "Entre tantas coisas importantes e legais que interpretar o Salvador me proporcionou, com certeza o carinho dessa molecada eh o mais delicioso, eh um carinho tão sincero, que emociona!!!...as vezes me sinto a Xuxa....Obrigado!!!", escreveu o ator, na legenda da foto que postou ao lado de uma fã mirim.

adblock ativo