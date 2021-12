Paulinho Alabart lança CD em coquetel só para convidados

O cantor mineiro de música sertaneja universitária Paulinho Alabart vem a Salvador lançar seu novo CD, "O Dono da Festa". O evento, que acontece nesta quarta-feira, 15, às 23h, no Shopping Bela Vista, será um coquetel com show do cantor, que receberá convidados especiais no palco, dentre eles, Rafique e Mambolada. A festa é só para convidados.



O novo álbum, terceiro da carreira solo, é considerado por Paulinho como o melhor de seus trabalhos, pois possui músicas próprias e clássicos do gênero.

Paulinho Alabart já é atração garantida nas noites da capital baiana há algum tempo. A cerca de um ano ele está vivendo em ponte aérea Salvador/Belo Horizonte para shows no Municipal Lounge Bar.

