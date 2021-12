Paula Lavigne posta foto da família Veloso unida por D. Canô

A empresária Paula Lavigne postou uma foto em sua página na rede social Instagram com os filhos Zeca e Tom, Caetano Veloso e sua ex-companheira Dedé Gadelha e o filho do casal, Moreno. Publicada com a legenda "Dinastia Veloso", o registro foi feito na casa do cantor, no Morro da Paciência, em Salvador.

A reunião tem o objetivo de manter a família unida pela saúde de Dona Canô, que se encontra internada no Hospital São Rafael, desde o sábado, dia 15, recuperando-se de uma isquemia cerebral.

Posteriormente, Paula republicou uma mensagem postada por Caetano em sua conta no Twitter agradecendo a todos pelo carinho com Dona Canô: "Caetano e família agradecem todas as manifestações de carinho a Dona Canô. Ela continua internada em Salvador e o quadro é estável".

