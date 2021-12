Paula Fernandes passa mal antes de show em Salvador

Os fãs de Paula Fernandes ficaram apreensivos na noite desta sexta-feira, 26, no Wet´n Wild, na terceira edição do Summer Time. A cantora, que seria a terceira a se apresentar, depois das bandas Salto 15 e Chicafé, não apareceu no palco. Ela teve uma indisposição estomacal e precisou ser reidratada nos bastidores.

Com isso, a banda Cheiro de Amor, que iria encerrar o evento, se apresentou mais cedo, deixando a última apresentação para a sertaneja. Após melhorar, e ouvir vaias por parte do público, Paula Fernandes subiu ao palco e animou os fãs com canções como Não Precisa, Pássaro de Fogo e Quando a Chuva Passar. A assessoria da cantora diz que ela já se recuperou da indisposição.

