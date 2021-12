Paula Fernandes já se chamou Ana Rayo

Paula Fernandes, hoje uma grande conhecida do público, já teve outro nome no início da carreira. A cantora do estilo sertanejo romântico se apresentava como o nome artístico de Ana Rayo, e chegou a fazer apresentações em canais de televisão.

No vídeo abaixo, divulgado pela própria assessoria da artista no Facebook, Paula aparece cantando no programa Canta Viola, em São Paulo.







Quinta é dia de voltar no tempo...Conhecida como Ana Rayo, nome artístico do início da carreira, nossa cantora fez uma... Posted by Paula Fernandes on Quinta, 9 de julho de 2015

