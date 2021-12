Paula Fernandes é comparada a Teletubie e leva na esportiva

Mal postou uma foto em seu Twitter em que aparece com um casaco verde chamativo - que usou para se proteger do frio de Londres, na Inglaterra, que nesta segunda-feira, 11, fez os termômetros chegarem a marcar 6° - e a cantora Paula Fernandes já virou motivo de piada na Internet, em uma montagem em que seu look é comparado ao de um personagem de desenho infantil - o Dipsy, dos Teletubbies.

Mas a morena não perdeu o bom humor e respondeu às críticas. Ela escreveu, também na rede social: "Eta criatividade, hein, minha gente? O casaco é verde flúor! Risos. E está frio pra caramba aqui... Além da chuva gelada, né?" (sic).

Mais cedo, a cantora havia postado uma foto ressaltando a peça, e mostrando que se protegeu também com abafadores de orelha e óculos escuros.

A cantora encerrou, na noite de domingo, 10, a sua turnê pela Europa, no The Forum, na capital Inglesa. Antes, ela passou por Lisboa e Guimarães, em Portugal, Luxemburgo e Bruxelas.

Mas Paula vai ter pouco tempo para curtir sua volta ao Brasil. No próximo dia 27 de novembro, ela começa outra turnê internacional, desta vez pelos Estados Unidos, em Lynn, Massachusetts.

No início deste ano, a cantora esteve na África para divulgar o seu trabalho em uma série de apresentações no continente. A morena comentou, ao blog Universo Sertanejo, que só aceitaria o convite se pudesse ajudar o lugar de alguma forma.

"O convite surgiu do contratante que faz nossos shows na Europa. Quando ele sugeriu o show, a gente achou muito interessante. Eu pus na minha cabeça e falei com minha equipe que eu só viria se eu pudesse ajudar de alguma forma, e foi isso o que aconteceu. Foi feita uma negociação e uma parte do que a gente arrecadar nos países daqui, vão ficar por aqui".

"Eu tenho me engajado muito no Brasil em alguns projetos como as ONGs de equoterapia e na voltada para o câncer de mama. Chega um momento na vida de um artista que parece que a gente sente necessidade de ajudar, e eu estou muito focada nisso", comentou a cantora.

