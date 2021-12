Paula Barbosa tieta Gisele Bündchen: 'Muito, muito gata'

Não é todo dia que se tem a chance de encontrar Gisele Bündchen por aí. Pensando assim, Paula Barbosa não perdeu tempo e faz uma registro ao lado da top brasileira, ao encontra-la nos bastidores da TV Globo na manhã desta segunda-feira, 25, quando Gisele foi participar do programa "Mais Você", de Ana Maria Braga.

A atriz, que fez sucesso ao interpretar a personagem Gina na novela "Meu Pedacinho de Chão", estava nos estúdios para participar do reality "Super Chef", quadro do programa de Ana Maria, quando deu de cara com a modelo. "Muito, muito, muito gata e cheia de luz", escreveu atriz, na legenda da foto que postou com Gisele.

A atriz Thaíssa Carvalho, também participante do reality, foi outra que não se conteve e aproveitou para tietar. "Hoje o post é tipo #divamor! Estonteante Gisele! Foi um grande prazer conhecê-la. A mulher mais linda do mundo. Eu tenho orgulho por você representar tão bem o nosso Brasil!", escreveu a atriz.





Ana Maria Braga também fez seu registro. "Adorando esse café!!!! Muito simpática @giseleofficial".

