Paul McCartney é condecorado por presidente francês

O ex-beatle Paul McCartney foi condecorado neste sábado como oficial da Legião de Honra pelo presidente da França, François Hollande, em cerimônia realizada no Palácio do Eliseu, em Paris.

A chefia de Estado francesa informou em breve nota oficial que se tratava da Legião de Honra em grau de oficial. No comunicado, o Palácio do Eliseu explicou que o motivo da condecoração é a "obra" do artista, e que este foi à cerimônia de entrega acompanhado de sua família.

Alguns veículos da imprensa francesa, sem citar informações oficiais, divulgaram que a iniciativa de condecorar Paul McCartney partiu não de Hollande, mas do ex-ministro das Relações Exteriores, Alain Juppé, que fez parte do governo anterior, de Nicolas Sarkozy.

O site "Rue89" informou que a decisão de conceder a condecoração foi tomada no dia 21 de março deste ano pelo Ministério das Relações Exteriores, da cota que a pasta tem para a distinção.

