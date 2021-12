Paul McCartney causa furor no desfile da filha

Paul McCartney causou furor nesta segunda-feira ao liderar uma invasão de famosos ao desfile da coleção outono/inverno de sua filha, Stella, que incluiu Woody Harrelson e Kanye West.

As modelos britânicas Cara e Poppy Delevingne e o fotógrafo peruano Mario Testino também estavam na plateia renomada, que dominou a primeira fila do evento, na Ópera de Paris.

O ex-Beatle apareceu minutos antes do início do desfile, gerando uma explosão de flashes e dando trabalho para os produtores e a equipe de segurança, que tiveram que pedir ao público que retornasse a seus lugares para o início do show.

Stella McCartney apresentou uma coleção à altura da atenção gerada pelos convidados famosos na imprensa e nas redes sociais.

As modelos apresentaram uma coleção que combinou silhuetas simples e largas, com mangas exageradamente longas. Para o frio, foram exibidos casacos pesados de pele sintética em branco e preto.

A ideia geral da coleção era "celebrar a liberdade, explorar os clássicos e estimular a sensualidade", explicou a estilista aos convidados.

Ao fim do desfile, jornalistas e fãs voltaram a cercar Paul McCartney, que abraçou Harrelson e West e seguiu para cumprimentar a filha.

