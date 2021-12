Patrícia Poeta vira piada nas redes depois de gafe no JN

Patrícia Poeta cometeu gafe no Jornal Nacional desta segunda-feira, 2, e virou alvo de piadas nas redes sociais. A jornalista apresentava o JN, ao vivo de Goiânia, ao lado de Galvão Bueno, e ao retornar, depois dos comerciais, respirou fundo e começou a fazer ruídos com a boca.

A jornalista não percebeu que já estava no ar e a gafe provocou comentários irônicos. No Twitter, o usuário Roberto @Cros_rs escreveu "Patrícia Poeta "bufando" no Jornal Nacional. Eu podia estar pedindo, roubando, mas estou aqui fazendo cara de paisagem".

José Simão (@jose_simao) aproveitou a deixa para fazer piada: "Nem a Patricia Poeta aguenta o Galvão!". Veja o vídeo:

