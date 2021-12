Patrícia Maldonado revela que está com câncer

Patrícia Maldonado usou as redes sociais, nesta segunda-feira, 3, para tranquilizar os amigos e fãs que estavam preocupados com ela. Na mensagem, a apresentadora acabou revelando que está com um câncer de pele.

"Gente, está tudo bem comigo, Estou no hospital para a retirada de câncer de pele", disse Patrícia.

A apresentadora ainda continuou falando sobre a doença. "Graças a Deus não é melanoma, mas tinha que tirar mesmo assim. Tudo porque abusei do sol durante décadas. Hoje minha relação com o sol é outra, como já mostrei aqui: evito horários de pico e capricho na proteção. A intenção desse post é pedir pra vcs fazerem o mesmo! Cuidem-se, caprichem na proteção, prestem atenção a pintas e manchas e consultem sempre um dermatologista! Sol é uma delícia mas, em excesso, como tudo na vida, faz mal", escreveu.

