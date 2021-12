Patrícia Abravanel quer distância de Sabrina Sato

Patrícia Abravanel não gostou da brincadeira do pai - Silvio Santos - durante o programa dele no SBT. Tudo começou quando o apresentador comentou que pretende contratar Sabrina Sato, ex-namorada do atual marido de Patricia, o deputado federal Fábio Faria, de quem está grávida.

Em tom de brincadeira, a filha de Silvio Santos afirmou: "A Sabrina não vai dar. Como que vai trazer a ex (do meu marido) para cá? Vai ficar esquisito... Ainda mais com aqueles pernões, aquela coisa toda... não dá!". Silvio riu e rebateu: "Seu namorado já ficou com a (Adriane) Galisteu, até com a Gretchen! Ainda tentou a Valesca (Popozuda) e acabou com você".

Sem deixar a peteca cair, Patrícia retrucou: "Ele deixou a cereja do bolo para o final, não é?".cisa e ponto final. Tem 76 anos e está sem contrato. Quem não quiser ou não puder, não ajude. Mas parem de falar besteiras e mostrar preconceito".

adblock ativo