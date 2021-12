Patrícia Abravanel pede desculpa por declaração polêmica

A apresentadora Patrícia Abravanel resolveu se pronunciar depois da polêmica causada por sua declaração no Programa Silvio Santos do último domingo, 8. Ela, que afirmou ser contra a homossexualidade ser tratada com normalidade, compartilhou a foto de um coração em seu perfil oficial no Instagram, na tarde desta segunda-feira, 9, e na legenda pediu perdão ao público.

"Peço desculpa se ofendi alguém ontem no Jogo dos Pontinhos. Dei apenas minha opinião mas fui mal interpretada. Sou a favor do amor do respeito e da tolerância".

Apesar da iniciativa, os seguidores não aceitaram a retratação e deixaram suas conclusões nos comentários da imagem. "Foi feio mesmo! Bem feio seu comentário desagradável! Preconceituosa! Qualquer maneira de amor vale a pena!", escreveu um internauta. "Mal interpretada não, gata. Falou besteira e foi ignorante mesmo", disse outra. "Quando a gente não sabe o que deve falar, a primeira que coisa que devemos fazer é nos calar!", opinou um outro.

Repercussão

No Twitter, o teor da Fala de Patrícia, considerado homofóbico pelos internautas, não pára de repercutir. A hashtag "#AnormalÉTeuPreconceito", está em segundo lugar no top dos assuntos mais comentados da rede social no Brasil.

Até a atriz Luana Piovani deu sua opinião sobre o caso durante mais uma de suas transmissões ao vivo no Facebook, na manhã de hoje. Aos fãs, a loira disse: "Discordo em gênero, número e grau da Patrícia Abravanel. Acho que toda forma de amor tem que ser abençoada e aplaudida, porque o que falta no mundo é amor".

"Se a gente tivesse mais pessoas generosas, com compaixão, ao redor do mundo, a gente não estaria vivendo tanta crueldade e violência. Acho uma coisa lamentável uma comunicadora privilegiada como a Patrícia dizer uma ignorância dessa em rede nacional", completou.

