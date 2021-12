Pato lamenta morte de avô e agradece apoio de fãs

Após morte do avô, Elizeu, nesta quinta-feira, 1º, Alexandre Pato agradeceu o apoio e carinho de fãs com uma mensagem em seu perfil no Instagram. "A vida é assim, temos que aceitar como ela é. Perdi uma pessoa muito especial, meu avô se chamava Elizeu. Ele me ensinou a sorrir com suas piadas e até mesmo com os seus abraços sinceros de avô, pai e amigo. Obrigado a todos pelo apoio e mensagens", escreveu o jogador.

A notícia da morte do avô foi dada a Pato na manhã de quinta, que postou uma imagem toda preta na rede social como símbolo de luto. Na legenda, ele desabafou. "Você dorme feliz e acorda assim, triste. A sua ausência nos causa profunda tristeza, mas relembrar as alegrias que você gerou entre nós é como se você aqui estivesse. Descanse em paz, meu eterno sorriso. Com suas piadas e sorrisos. Vai com Deus, vô", disse o atacante do Corinthians.

