Pato e Isabelle Drummond estão namorando, diz coluna

A atriz Isabelle Drummond, que vive a personagem Giane na novela Sangue bom, é a nova namorada de Alexandre Pato. Segundo a coluna Retratos da Vida, do jornal Extra, o romance foi revelado por Dennis Carvalho, diretor da trama das 19 horas da Globo, em uma entrevista ao programa "Redação SporTV".

Isabelle vive uma personagem fã e praticante do esporte que Pato atua. Na preparação para a novela, a atriz chegou a fazer laboratório em alguns clubes de São Paulo e teve conversas com o jogador, que lhe ensinou a embaixadinha. "Jantei com uma torcedora e alguns jogadores, como o Pato. Eles me deram dicas e conversamos sobre o Corinthians", disse ela em entrevista para o site da novela em abril.

Até pouco tempo atrás Pato namorava Barbara Berlusconi, filha do ex-primeiro ministro italiano Silvio Berlusconi. O anúncio do fim do relacionamento de dois anos e meio ocorreu no início deste mês, pelo Twitter do jogado.

"Galera, depois de 2 anos e meio de namoro de muitas coisas boas! A distância colocou um ponto final na relação", escreveu Pato na rede social.

adblock ativo