Pato anuncia fim de namoro pelo Twitter

O jogador do Corinthians Alexandre Pato anunciou nesta terça-feira, 2, por seu perfil no Twitter, o término do namoro com a italiana Barbara Berlusconi.

O casal teve a relação estremecida após Pato ter voltado para o Brasil e a namorada ter ficado na Itália.

Recentemente, surgiram boatos de que Barbara estaria grávida, depois de postarem fotos nas redes sociais ele beijando a barriga da amada. Pato negou a informação.



Galera, depois de 2 anos e meio de namoro de muitas coisas boas! A distancia colocou um ponto final na relação. - Alexandre PATO (@pato7oficial) July 2, 2013

