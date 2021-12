Patchanka lembra os 30 anos da axé music destacando ícones

O grupo Patchanka (com o vocalista Khill, que tem uma voz que lembra - e muito - a de Bell Marques) fará homenagem aos 30 anos da axé music trazendo, nos abadás, os nomes de grandes nomes do gênero, como Luiz Caldas, Marcia Short, Durval Lelys e as bandas Furta Cor e Chiclete com Banana. O grupo comandará o desfile do bloco Tô Ligado, que sai nesta sexta-feira, 13, a partir das 20h, no circuito Barra-Ondina.

