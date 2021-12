Pastora Bianca Toledo revela que marido é homossexual

A pastora Bianca Toledo deixou fãs e seguidores surpresos após revelações polêmicas na noite desta terça-feira, 5. Na publicação, Bianca disse que seu casamento chegou ao fim após descobrir que seu marido é homossexual e tem envolvimento com casos de pedofilia.

"Ele está preso em Bangu depois de todos os procedimentos legais. Creio que o Senhor, que é justo, continuará dando lucidez a justiça dos homens para estabelecer Sua justiça", disse ela no vídeo.

O marido de Bianca está preso na Penitenciária Laércio da Costa Pellegrino, mais conhecida como Bangu 1, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

"A investigação de pedofilia torna mais grave e triste tudo que descobri. O pedido de prisão do MP (Ministério Público) foi feito mediante uma série de provas contundentes. E as provas não param de chegar, porque Deus disse que traria tudo a tona para temor da igreja diante do engano que assola os últimos dias. Orem por mim! Estou de Luto. Mas agora eu só quero Justiça!", disse Bianca.

De acordo com o site Ego, o pastor Felipe Heiderich, marido de Bianca, foi preso no último dia 4 de julho pela Delegacia de Atendimento a Adolescência e Criança Vítima (Decav), por cumprimento de um mandado de prisão temporária por prática de crime no artigo 217 A do Código Penal (estupro de vulneráel).

Polêmica

O assunto é um dos mais comentados na intenet e veio a público após um vídeo feito pela cantora, que foi postado no seu perfil no Facebook. Na publicação, Bianca revela que está muito abalada com a descoberta e contou ainda que o esposo está internado em uma clínica, após tentar suicídio.

"Ele chegou a confirmar pra mim (...) e isso me fez querer cancelar esse casamento", relatou Bianca. Ainda no vídeo, a ex-cantora afirma que aguarda justiça. "Como mãe eu posso dizer que os últimos dias foram os piores da minha vida. Ele está atrelado com crime de pedofilia e eu estou aguardando a justiça do céu e da terra (...)", disse.

História de superação

Bianca Toledo é pastora, cantora e escritora, e foi descoberta após passar por problemas de saúde. Na época, ela estava recém-casada, engravidou, e pouco tempo antes do parto teve um rompimento no intestino. A cantora chegou a passar por dez cirugias, inclusive no pulmão, além de 300 transfusões de sangue, duas paradas cardíacas e ficou em coma por 52 dias.

Neste período, Bianca contariu uma superbactéria. A artista ficou irreconhecivél depois de um edema generalizado. Foram cinco meses no hospital sem pode andar ou falar.

No primeiro momento, foi abandonada pelo primeiro marido, e só teve condições de conhecer o filho quando ele já tinha seis meses de vida, hoje com cinco anos.

Em 2013 Bianca se casou com Felipe, e juntos realizavam palestras para casais evangélicos pelo Brasil.

Da Redação

Pastora Bianca Toledo revela que marido é homossexual

adblock ativo