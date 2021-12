Paroano Sai Milhó comemora 50 anos com festa

Para fazer jus ao nome, a banda Paroano Sai Milhó já está com tudo pronto para a folia da capital baiana. E olha que o roteiro do grupo é bem extenso: começa no Rio Vermelho, dia 27; passa pela Barra (dias 1º e 3 de março); e termina no Pelourinho (dia 4). Mas a história e a musicalidade da banda, que comemora 50 anos de existência, invadem também a universidade. Isso porque o grupo é analisado em uma tese de doutorado que será defendida por Álvaro Lemos, músico da banda desde 2006.

