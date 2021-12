Paroano Sai Milhó chega aos 50 anos com festa

Uma das bandas mais irreverentes do Carnaval soteropolitano, o grupo Paroano Sai Milhó completa 50 anos com muita festa. Em sua formação atual, com 15 integrantes, os músicos farão, na quinta-feira, a abertura da folia no Largo de Santana, no bairro do Rio Vermelho.

No sábado, eles, que se vestem de palhaço para animar os foliões, farão show no camarote Expresso 2222, do cantor Gilberto Gil. Já na segunda-feira, o grupo será responsável por agitar o Carnaval do Centro Histórico (Pelourinho).

