Paris Hilton afirma que "gays vão morrer de Aids"

Sempre se envolvendo em polêmicas (cada uma pior do que a outra), a socialite Paris Hilton aprontou mais uma. Desta vez, ela direcionou sua língua para os gays. Segundo a patricinha, todos os homossexuais são doentes.

"Eeeecaaaa.... homens gays são as pessoas mais excitadas do mundo. A maioria deles provavelmente tem Aids. Eu ficaria com tanto medo se eu fosse um cara gay. Você iria, tipo, morrer de Aids", disse ela em conversa com um amigo. O bate-papo homofóbico foi gravado pelo taxista que dirigia o veículo onde a socialite estava.

Por meio de nota, a assessoria da patricinha tentou esclarecer a situação: "Os comentários de Paris Hilton eram para expressar que é perigoso para qualquer um fazer sexo sem preservativos e que isso poderia levar a uma doença que colocasse a vida em risco".

