Parangolé: André Ramon é cotado para substituir Léo Santana

Ainda não tem nada oficial, mas desde que o nome da banda passou a ser Léo Santana e Parangolé, surgem boatos de que o "Negro Lindo" estaria voando para uma carreira solo.

A assessoria do Parangolé afirma que Léo Santana segue firme e forte no comando do grupo. Mas, no cenário musical, os burburinhos correm soltos sobre a saída do cantor, que já é dada como certa.

Já se falam até os nomes dos prováveis substitutos de Léo. André Ramon (LevaNóiz), Toni Salles (Raghatoni) e Biel Rios (Pagodão) são os mais cotados.

Luís Cláudio, empresário do LevaNóiz, confirma a informação de que o nome de André Ramon foi mesmo cogitado para substituir Léo Santana. No entanto, ele garante que a decisão vai ficar por conta do vocalista, que alcançou a fama com o hit Liga da Justiça, em 2011.

O cantor Toni Salles também é mencionado para substituir Léo Santana (Foto: Divulgação)

"A conversa está rolando, mas ainda não chegou nada oficial para a gente. A decisão cabe ao artista, e vamos acatar o que for melhor para ele", afirma.

O empresário da banda Pagodão, Júnior Santana, diz que Marcelo Brito, dono da marca Parangolé, nunca comentou nada sobre o assunto. "Biel Rios (vocalista da banda) tem a carreira dele no Pagodão. Não existe isso de sair, até porque ele também é um dos sócios da banda", afirma.

Toni Salles não confirma

Por meio de sua assessoria de imprensa, Toni Salles, vocalista do Raghatoni, afirma que até o momento não houve proposta para assumir o comando do Parangolé.

No início deste mês, durante um evento em Salvador, Léo Santana chegou a dar uma pista sobre sua saída do grupo. Questionado sobre o assunto, ele respondeu: "No final do ano, vocês saberão o que vai acontecer com o futuro de Léo Santana".

