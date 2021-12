Paraibana busca trabalho acampada na porta de Ivete

Mais de 900 km de estrada não intimidaram Deise Conceição de Almeida, que saiu de João Pessoa-PB destinada a encontrar a sua 'ídola', Ivete Sangalo, em Salvador. Para a viagem, ela pegou roupas e um aparelho de som. A moça de 25 anos chegou a Salvador no dia 22 de julho, mas só na última terça-feira, 7, tomou coragem e acampou na porta do prédio da cantora.

Segundo ela, esse foi o tempo necessário para juntar dinheiro, trabalhando como sacoleira, e aparecer com dignidade na frente da sua musa. "Eu precisava me preparar para encontrá-la. Há 12 anos Ivete aplaca minhas dores. Quando acontecia algo ruim, eu colocava a música dela e tudo passava", conta Deise, cuja atitude se assemelha bastante à da personagem Socorro, fã de Chaiene, da novela da Globo Cheias de Charme.

Esperança - Firme em seu objetivo, a paraibana, depois de dormir ao relento na porta de Ivete, revelou que sonha ser cantora e tem certeza de que vai realizar seu sonho com uma certa ajudinha: "Ela vai me ajudar. Eu só saio daqui depois que Ivete vier falar comigo. O produtor dela já me ofereceu ajuda financeira, mas eu não aceitei, eu quero é trabalho".

A assessora de Ivete Sangalo disse que a cantora já havia estado com a fã pessoalmente, na manhã desta quarta, 08. No entanto, ela preferiu não revelar o teor da conversa entre as duas. O jornal também tentou contato com o produtor de Ivete, Fábio Almeida, mas até o fechamento desta matéria ele não havia se pronunciado.

