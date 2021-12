Papa Francisco é eleito 'homem do ano' pela Vanity Fair

A revista Vanity Fair Itália elegeu o Papa Francisco o "homem do ano" e dedicou a ele a capa da sua última edição. A foto do Papa sorridente é acompanhada pelo título "Francisco Papa coragem", e cita sua denúncia sobre os imigrantes que tentam atravessar o Mar Mediterrâneo, mesmo diante de todos os riscos: "Quem de vocês chorou pela morte desses irmãos e irmãs?"

Segundo a Vanity Fair, durante a sua visita na segunda-feira a Lampedusa, o Papa quis ilustrar com palavras "pesadas como pedras" o que ele diz aos padres quando os aconselha a serem pastores.

"Os cem primeiros dias (de seu pontificado) já o colocaram entre os principais líderes mundiais", considerou a revista, acrescentando que "a revolução continua".

A publicação cita cinco testemunhos sobre o papa argentino, que desde o primeiro dia reconheceu ter "chegado do fim do mundo".

"Francisco é um milagre da Humanidade em uma época dominada por vaidade. Espero que ele consiga semear sua mensagem entre as pessoas à margem da sociedade, por exemplo, entre os homossexuais", declarou Elton John.

Para o escritor Erri De Luca, "Francisco, com sua batina branca que se agita com o vento como um lenço de saudação, chega onde vidas foram destruídas". "Antes de Lampedusa, ele começou a extrair como um cirurgião as verrugas deixadas por seu antecessor: a pedofilia e os crimes financeiros".

O famoso cantor Andrea Bocelli considerou, por sua vez, que "o Papa Francisco é verdadeiramente um dom de Deus à sua Igreja. Uma fonte de vida espiritual para os homens, uma fonte de luz e esperança".

Para o escritor Giorgio Faletti, Jorge Bergoglio "imediatamente provou ser um grande comunicador, uma pessoa cujo rosto inspira a bondade que deve emanar do representante dos católicos". O Papa tem, segundo ele, "as qualidades que podem colocar sua personalidade longe de todos os escândalos que recentemente ensombreiam a imagem do Vaticano.".

adblock ativo