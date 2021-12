Paolla Oliveira terá que engordar 15 kg para filme

Depois de chamar atenção com as belas curvas na série "Felizes para Sempre?", a atriz Paolla Oliveira vai mudar completamente sua silhueta. De acordo com a "Retratos da Vida", do jornal "Extra", ela vai ter que engordar 15 kg para ser a protagonista do filme entitulado com o nome "Diário de uma ex-gordinha".

O filme se baseia no livro homônimo e irá contar a história de Siluandra Scheffer, uma jovem que sofria bullying na adolescência devido o seu peso, emagreceu e virou miss. A própria autora do livro indicou Paolla para o longa, que será dirigido por Márcio Garcia.

No início, ele queria Tatá Werneck protagonizando, pois o filme terá um lado cômico. Houve também a indicação de Deborah Secco para ser a estrela da produção. Até que Siluandra escolheu Paolla.

"Sei que Márcio e ela já conversaram, e Paolla quer fazer. Mas terá que engordar uns 15 quilos", disse a esteticista, que, na vida real perdeu 30 quilos. Diante disso, a protagonista terá que ganhar ainda mais números na balança, mas o restante vai ser falso. "A Paolla vai ser 'engordada' com efeitos especiais", disse a autora do livro. Siluandra, apoia a atuação da atriz no papel: "Ela tem a veia cômica, mas também a introspecção necessária".

De volta a telinha

Antes de dar início aos trabalhos do filme "Diário de uma ex-gordinha", Paolla já tem compromissos agendados. Em Dourados, no Mato Grosso do Sul, ela está participando das gravações do longa "Em Nome da Lei", de Sérgio Rezende, com o ator Mateus Solano. Nesta produção, eles irão viver os personagens Alice e Vitor, que vão ter a oportunidade de mudar a realidade da cidade pondo fim ao tráfico de drogas.

A atriz tem planos para a TV. Depois do período de reclusão solicitado à Globo, ela irá voltar ao lado de Alinne Morais na novela "Além do Tempo", de Elizabeth Jhin, que vai substituir "Sete Vidas" no horário da seis. A ex-mulher de Joaquim Lopes será uma vilã na trama.

