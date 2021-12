Paolla Oliveira sobre bunda de Lombardi: "que espetáculo"

O ator Rodrigo Lombardi apareceu nu no primeiro capítulo da novela das 23h, "Verdades Secretas", exibida na Rede Globo, e foi elogiado pela atriz Paolla Oliveira, durante o 17º Prêmio Contigo de TV, no Rio de Janeiro, na noite de segunda-feira, 8. "Que espetáculo! Tem que elogiar. É melhor ganhar elogios do que críticas", falou a atriz.

Na cena, o personagem interpretado pelo ator está de costas em uma janela com a presença da atriz Alessandra Ambrósio, que também estreia na trama. A novela, de Walcyr Carrasco, é sequência de "Felizes para sempre?", protagonizada por Paolla Oliveira. A trama tem como contexto o "mundo da moda" e aborda a prostituição de luxo e as drogas.

