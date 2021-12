Paola Oliveira viaja pela França

Depois de ir a Portugal divulgar a novela "Amor à Vida" (Globo), Paola Oliveira resolveu estender sua viagem pela Europa.

Agora, a atriz está na França e tem postado fotos de alguns lugares que tem passado em seu perfil no Instagram. Paola já visitou, por exemplo, o Museu do Louvre (Musée du Louvre), instalado no Palácio do Louvre, em Paris, e fez o passeio à casa de Monet, em Giverny, onde conheceu o famoso jardim do artista.

Confira fotos da viagem da atriz:

adblock ativo