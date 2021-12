Pânico na Band vai atrás de ex-panicats

O Pânico na Band vai renovar o time de panicats do programa. Porém, essa "renovação" deve trazer de volta ex-panicats. Segundo a coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo, Juju Salimeni e Dani Bolina estariam se entendendo com os diretores para voltar à atração. Outra que pode retornar é Nicole Bahls. Ela já revelou em entrevistas que quer fazer parte do Pânico novamente.

As novas Panicats, que estrearam no início de 2012, não agradar. Carol Belli, que já anunciou a saída dela, Carol Narizinho, Renata Molinaro e Thaís Bianca estão praticamente fora da atração. Babi Rossi deve ser a única a continuar.

