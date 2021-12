Panicats prometem ensaio quente para revista masculina

As panicats Thaís Bianca e Carol Narizinho serão as estrelas da edição da edição de dezembro da Playboy. E as duas gatas prometem um ensaio picante. "Espero que seja o melhor de todos os tempos. Tivemos algumas ideias, discutindo o que dá para fazermos ou não. É claro que terá a foto do beijo! É o que a galera quer ver.", afirmou Narizinho.

O tema e a locação ainda não foram definidas, mas a panicat Thaís Bianca disse que as fotos serão quentes e com muita intimidade. "Nós nos conhecíamos um pouco porque participamos juntas do reality show 'Casa Bonita' [do Multishow]. Quando nos vimos aqui. bateu aquele identificação", revelou Bianca ao Pânico na Internet.

Só nos resta esperar para conferir se o ensaio será tudo isso mesmo ou apenas uma propaganda enganosa.

