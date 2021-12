Panicats em dose dupla em revista masculina

O programa Pânico nunca mais foi o mesmo, mas as panicats continuam bombando. As gatas Renata Molinaro e Carol Narizinho vão posar juntinhas para a edição de dezembro da Playboy. A panicat Carol Belli também foi convidada, mas se recusou a dividir o ensaio com as colegas de programa, segundo o jornalista Leo Dias, do jornal O Dia.

A carioca Renata Molinaro, que já foi assistente de Palco do Caldeirão do Huck, e a gaúcha Carol Narizinho entraram para o Pânico na mudança do programa da RedeTV! para a Band, em abril. Apesar da beleza das panicats, a falta de carisma de algumas sempre é questionada e o programa estuda mudar o elenco para a temporada de 2013.

Uma coisa é certa: podem mudar todas as meninas, mas as próximas manterão o estilo mulherão das anteriores.

