Panicat pede demissão do Pânico na Band

Está cada vez mais forte a notícia que o Pânico na Band vai mudar o time de Panicats que estrearam há um ano na atração e, sem dúvida, tinham carisma zero. Uma delas já se adiantou à possível demissão e pediu para sair. Carol Belli enviou uma nota para a imprensa nesta terça-feira, 19, explicando os motivos e agradecendo ao público.

"Gostaria de por meio deste informar a todos que me acompanham no programa Pânico que já há algum tempo pedi para deixar a atração, mas só pude dar a notícia agora. Os motivos que me fizeram sair não tiveram nenhuma relação com o programa, muito pelo contrário, sempre serei imensamente grata a todos, inclusive ao meu diretor pelo carinho e respeito que tiveram comigo até o final. Foi uma decisão de fundamento pessoal, pois senti falta de me dedicar aos estudos e à viagem que tenho em mente fazer, com isso não conseguiria conciliar com o programa. Foi uma decisão difícil, afinal fui muito feliz lá, um momento mágico que só me deixa saudades. Mas acredito que tudo é uma fase e hoje agradeço o carinho de todos e desejo muito boa sorte a equipe, pois o Pânico é merecedor de todo sucesso que tem! Um grande beijo!!!", disse na nota.

adblock ativo