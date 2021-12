Panicat comenta polêmica entre Nicole Bahls e Gerald Thomas

A panicat Renata Molinaro comentou a polêmica que envolveu a colega de palco Nicole Bahls e o diretor de teatro Gerald Thomas.

Durante o lançamento de seu livro, Thomas enfiou a mão embaixo do vestido de Nicole, o que gerou uma polêmica em todo o país. Para Renata, o diretor "foi um retardado".

A morena fez esta afirmação neste sábado, 13, durante o Festival Axé Brasil, que acontece em Belo Horizonte.

Renata, que estava acompanhada pelo namorado, o personal trainer Eduardo Meyer, ainda comentou sua volta ao programa Pânico, e disse que ficou contente com o retorno. "Foi uma surpresa, não sabíamo de nada". As informações são do site Ego.

