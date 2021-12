Pamela Anderson pede R$ 300 mil para o Miss Bumbum

A atriz Pamela Anderson, que interpretou uma salva-vidas na extinta série "SOS Malibu", pediu R$ 300 mil para vir ao País e ser uma das juradas da final do concurso Miss Bumbum Brasil 2012, que acontece no dia 30 de novembro, em São Paulo. Além deste valor, ela exigiu ficar hospedada em um hotel de luxo e viajar em primeira classe. Após esta pedida, a vinda da estrela fica mais difícil.

Ensaio - A vencedora do Miss Bumbum já está garantida como estrela da capa da revista Sexy de fevereiro de 2013. Como a Playboy tem o seu próprio concurso, o Preferência Nacional, só restou a dona do bumbum mais bonito do Brasil posar para a concorrente.

