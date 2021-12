Pai do ator Paulo Vilhena morre aos 75 anos em São Paulo

O economista Sérgio Atz de Vilhena Moraes, de 75 anos, pai do ator Paulo Vilhena, morreu na madrugada deste domingo, 11. Ele estava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital em São Paulo.

De acordo com o site "Ego", Paulinho estava em Vinhedo, no interior de São Paulo, para encenar a peça "Tô Grávida", com Fernanda Rodrigues, quando soube da notícia.

Em seu perfil no Facebook, Christiane Vilhena, irmã do ator, contou como foram as últimas horas do pai:

"Numa atmosfera que misturava realidade, fantasia e espiritualidade, ouvimos de nosso pai na UTI: 'Ah, mas vocês fizeram essa festa para mim?' Festa?, sustentamos a conversa. É, disse ele. Tem até bolinho!

A gravidade do caso aliada à sensibilidade do médico responsável resultaram na remoção da Unidade de Tratamento Intensivo para que no quarto pudesse estar próximo aos seus.

Começou a festa.

Apesar da canseira de muitos e muitos meses na luta para se manter firme, ontem Serjão, nosso pai, estava radiante. Bem humorado e espirituoso recebeu a todos com carinho e alegria, mas sobretudo, com muita dignidade. Sabia que seu fim por aqui estava próximo, mas era apenas sorriso. Não falava sobre o que não sabia, mas também não chorava sua condição. As divagações filosóficas, espirituais, domésticas e campistas eram curtas, como seu fôlego, mas suficientes. É incrível como a morte nos livra dos excessos. O suficiente basta.

Os queridos que por lá passaram ontem, representantes de tantos outros que não puderam ali estar, participaram da festa de nosso pai.

A noite, decidiu que era hora de partir.

Trocou o oxigênio por uma palavra mágica: mãe.

E a ela recorreu para acompanhá-lo do plano em que estava.

Precisava de outros ares.

A seguir veio o pai...

E numa corrente mágica vimos pai, mãe e filho (nosso pai) partirem para uma outra festa.

... E assim comunicamos a passagem de nosso pai Sergio Atz de Vilhena Moraes por volta das 4 horas da manhã do dia 11 de maio".

Ainda em seu mural, Christiane informou que o velório do pai começaria às 16h deste domingo, no Cemitério do Araça, em São Paulo.

Cancelamento do espetáculo

A atriz Fernanda Rodrigues, parceira de Paulinho na peça, postou, em seu Instagram, um comunicado escrito pelo produtor Leo Fuchs, informando o cancelamento da apresentação.

